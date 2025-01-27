سعر Yod Agent (YOD)
سعر Yod Agent (YOD) المباشر لليوم هو USD 0.00144431. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر YOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yod Agent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 868.33K
- تغيير سعر Yod Agent خلال اليوم هو -48.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M
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خلال اليوم، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ -0.001373835414987977 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001373835414987977
|-48.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yod Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-38.65%
-48.74%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.
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