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سعر Yod Agent (YOD) المباشر لليوم هو USD 0.00144431 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر YOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yod Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 868.33K - تغيير سعر Yod Agent خلال اليوم هو -48.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M

أداء سعر Yod Agent (YOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ -0.001373835414987977 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yod Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001373835414987977 -48.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yod Agent (YOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yod Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00145413$ 0.00145413 $ 0.00145413 24 ساعة مرتفع $ 0.00394946$ 0.00394946 $ 0.00394946 عالية طوال الوقت $ 0.00394946$ 0.00394946 $ 0.00394946 تغير السعر (1 ساعة) -38.65% تغير السعر (1يوم) -48.74% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Yod Agent (YOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: