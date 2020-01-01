توكنوميكس Yod Agent (YOD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yod Agent (YOD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yod Agent (YOD) Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet. الموقع الرسمي: https://yodagent.com/ الوثيقة البيضاء: https://yodagent.com/docs اشتر YOD الآن!

توكنوميكس Yod Agent (YOD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yod Agent (YOD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K إجمالي العرض: $ 899.48M $ 899.48M $ 899.48M العرض المتداول: $ 899.48M $ 899.48M $ 899.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00394946 $ 0.00394946 $ 0.00394946 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000011 $ 0.000011 $ 0.000011 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Yod Agent (YOD)

توكنوميكس Yod Agent (YOD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yod Agent (YOD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YOD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YOD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YOD، استكشف السعر المباشر لتوكن YOD!

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