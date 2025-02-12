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سعر ynBNB MAX (YNBNBX) المباشر لليوم هو USD 634.29 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YNBNBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ynBNB MAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12 - تغيير سعر ynBNB MAX خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ynBNB MAX (YNBNBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ +2.86 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.86 +0.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ynBNB MAX (YNBNBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ynBNB MAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 623.55$ 623.55 $ 623.55 24 ساعة مرتفع $ 633.31$ 633.31 $ 633.31 عالية طوال الوقت $ 725.72$ 725.72 $ 725.72 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) +12.69%

معلومات سوق ynBNB MAX (YNBNBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: