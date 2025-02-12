سعر ynBNB MAX (YNBNBX)
سعر ynBNB MAX (YNBNBX) المباشر لليوم هو USD 634.29. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YNBNBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ynBNB MAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.12
- تغيير سعر ynBNB MAX خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ +2.86 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ynBNB MAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.86
|+0.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ynBNB MAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.47%
+0.45%
+12.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.
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