توكنوميكس ynBNB MAX (YNBNBX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ynBNB MAX (YNBNBX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ynBNB MAX (YNBNBX) ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. الموقع الرسمي: https://www.yieldnest.finance/ اشتر YNBNBX الآن!

توكنوميكس ynBNB MAX (YNBNBX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ynBNB MAX (YNBNBX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.47M $ 28.47M $ 28.47M إجمالي العرض: $ 34.95K $ 34.95K $ 34.95K العرض المتداول: $ 34.95K $ 34.95K $ 34.95K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28.47M $ 28.47M $ 28.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 885.29 $ 885.29 $ 885.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 509.98 $ 509.98 $ 509.98 السعر الحالي: $ 814.58 $ 814.58 $ 814.58 معرفة المزيد عن سعر ynBNB MAX (YNBNBX)

توكنوميكس ynBNB MAX (YNBNBX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ynBNB MAX (YNBNBX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YNBNBX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YNBNBX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YNBNBX، استكشف السعر المباشر لتوكن YNBNBX!

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