سعر YLD (YLD)
سعر YLD (YLD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.95K. يتم تحديث سعر YLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر YLD خلال اليوم هو -38.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر YLD مقابل USD هو $ -0.000277754066902308 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YLD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000277754066902308
|-38.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-38.59%
-74.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس YLD (YLD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YLD والتوكن الشاملة الآن!
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