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سعر Yippee المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TBH هي 288,817 USD. تابع تحديثات أسعار TBH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Yippee المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ TBH هي 288,817 USD. تابع تحديثات أسعار TBH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TBH

معلومات سعر TBH

ما هو TBH

الموقع الرسمي لـ TBH

اقتصاد توكن TBH

توقعات سعر TBH

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سعر Yippee (TBH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TBH إلى USD:

$0.00028882
$0.00028882$0.00028882
-0.08%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Yippee (TBH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:23:51 (UTC+8)

سعر Yippee اليوم

السعر المباشر لمشروع Yippee (TBH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TBH.

يحتل Yippee حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 288,817، مع عرض متداول قدره 999.99M TBH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00333556، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TBH بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+99.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.96K.

معلومات سوق Yippee (TBH)

$ 288.82K
$ 288.82K$ 288.82K

$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K

$ 288.82K
$ 288.82K$ 288.82K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,960.296217
999,991,960.296217 999,991,960.296217

القيمة السوقية الحالية لـ Yippee هي $ 288.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.96K. العرض المتداول لـ TBH يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999991960.296217. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 288.82K.

سجل سعر Yippee بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00333556
$ 0.00333556$ 0.00333556

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-8.40%

+99.25%

+99.25%

سجل سعر Yippee (TBH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yippee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yippee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yippee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yippee مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-8.40%
30 يوم$ 0+122.70%
60 يوم$ 0-28.94%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Yippee

Yippee (TBH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TBH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYippee (TBH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Yippee نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Yippee الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TBH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Yippee.

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المصدر Yippee (TBH)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Yippee

ما هو السعر الحالي لـ Yippee في البث المباشر؟

يبلغ سعر Yippee $، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة -8.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كم تبلغ حركة التداول اليومية المتاحة؟

تم تداول ما مجموعه $-- عبر بورصات رئيسية، مما يشير إلى مشاركة نشطة في السوق وسيولة مستمرة.

ما مدى سيولة سوق TBH؟

يعكس درجة السيولة التي تبلغ --/100 مدى عمق كتب الأوامر، وكفاءة تنفيذ الطلبات الكبيرة، وضيق فروق الأسعار على أزواج التداول الرئيسية.

ماذا يدل نطاق التداول اليومي؟

يبرز التحرك السعري بين $ و$ مستويات التقلبات الحالية والزخم داخل اليوم.

ما هو الترتيب الحالي لـ Yippee في السوق؟

يحتل حاليًا المرتبة #3789، مدعومًا برسملة سوقية تبلغ $288817.

ما دور المعروض في استقرار السعر؟

يؤثر المعروض المتداول من رموز 999991960.296217 بشكل مباشر على سلوك السعر، خاصة في فترات الطلب المرتفع أو الندرة.

ما العوامل التي تؤثر على ملف سيولة Yippee؟

تعتمد السيولة على نشاط صانعي السوق، وتنوع أزواج التداول، وعمق البورصة، ومشاركة النظام البيئي لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Yippee

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:23:51 (UTC+8)

تحديثات Yippee (TBH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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