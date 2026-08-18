سعر Yippee اليوم

السعر المباشر لمشروع Yippee (TBH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TBH.

يحتل Yippee حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 288,817، مع عرض متداول قدره 999.99M TBH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00333556، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TBH بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+99.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.96K.

معلومات سوق Yippee (TBH)

القيمة السوقية $ 288.82K$ 288.82K $ 288.82K الحجم (24 ساعة) $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 288.82K$ 288.82K $ 288.82K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,991,960.296217 999,991,960.296217 999,991,960.296217

القيمة السوقية الحالية لـ Yippee هي $ 288.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.96K. العرض المتداول لـ TBH يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999991960.296217. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 288.82K.