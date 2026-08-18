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سعر yepcat المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ YEP هي 20,027 USD. تابع تحديثات أسعار YEP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر yepcat المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ YEP هي 20,027 USD. تابع تحديثات أسعار YEP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن YEP

معلومات سعر YEP

ما هو YEP

الموقع الرسمي لـ YEP

اقتصاد توكن YEP

توقعات سعر YEP

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شعار yepcat

سعر yepcat (YEP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YEP إلى USD:

$0.00001999
$0.00001999$0.00001999
-26.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار yepcat (YEP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:21:45 (UTC+8)

سعر yepcat اليوم

السعر المباشر لمشروع yepcat (YEP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 26.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YEP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YEP.

يحتل yepcat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,027، مع عرض متداول قدره 998.94M YEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YEP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00104508، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YEP بمقدار +0.88% خلال الساعة الماضية و-33.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق yepcat (YEP)

$ 20.03K
$ 20.03K$ 20.03K

--
----

$ 20.03K
$ 20.03K$ 20.03K

998.94M
998.94M 998.94M

998,939,320.701348
998,939,320.701348 998,939,320.701348

القيمة السوقية الحالية لـ yepcat هي $ 20.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YEP يبلغ 998.94M، مع إجمالي عرض 998939320.701348. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.03K.

سجل سعر yepcat بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104508
$ 0.00104508$ 0.00104508

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

-26.36%

-33.84%

-33.84%

سجل سعر yepcat (YEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر yepcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر yepcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر yepcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر yepcat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-26.36%
30 يوم$ 0-68.09%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار yepcat

yepcat (YEP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YEP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرyepcat (YEP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر yepcat نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر yepcat الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار YEP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار yepcat.

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نبذة عن yepcat

ما هو السعر الحالي لـ yepcat؟

يتداول yepcat بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -26.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب YEP؟

مع قيمة سوقية تبلغ $20027، يحتل YEP المرتبة #6502 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ yepcat؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من YEP؟

هناك 998939320.701348 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب yepcat بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن yepcat بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.00104508، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على YEP؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل YEP في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول yepcat

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:21:45 (UTC+8)

تحديثات yepcat (YEP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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