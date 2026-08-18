سعر yepcat اليوم

السعر المباشر لمشروع yepcat (YEP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 26.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YEP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YEP.

يحتل yepcat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,027، مع عرض متداول قدره 998.94M YEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YEP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00104508، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YEP بمقدار +0.88% خلال الساعة الماضية و-33.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق yepcat (YEP)

القيمة السوقية $ 20.03K$ 20.03K $ 20.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.03K$ 20.03K $ 20.03K إمداد دورة التداول 998.94M 998.94M 998.94M إجمالي العرض 998,939,320.701348 998,939,320.701348 998,939,320.701348

القيمة السوقية الحالية لـ yepcat هي $ 20.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YEP يبلغ 998.94M، مع إجمالي عرض 998939320.701348. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.03K.