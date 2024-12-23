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سعر Yelay (YLAY) المباشر لليوم هو USD 0.02734422 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.61M . يتم تحديث سعر YLAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yelay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.01K - تغيير سعر Yelay خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 679.71M

أداء سعر Yelay (YLAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ +0.0029377891 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ -0.0044264878 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ +0.0029377891 +10.74% 60 يوم $ -0.0044264878 -16.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yelay (YLAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yelay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0271857$ 0.0271857 $ 0.0271857 24 ساعة مرتفع $ 0.02764567$ 0.02764567 $ 0.02764567 عالية طوال الوقت $ 0.03935448$ 0.03935448 $ 0.03935448 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) +11.11%

معلومات سوق Yelay (YLAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: