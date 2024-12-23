سعر Yelay (YLAY)
سعر Yelay (YLAY) المباشر لليوم هو USD 0.02734422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.61M. يتم تحديث سعر YLAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yelay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.01K
- تغيير سعر Yelay خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 679.71M
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خلال اليوم، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ +0.0029377891 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ -0.0044264878 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yelay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0029377891
|+10.74%
|60 يوم
|$ -0.0044264878
|-16.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yelay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+0.03%
+11.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yelay is the Yield Layer for DeFi - empowering Web3 builders to transform yield into innovative products and services. Yelay is a decentralized yield infrastructure enabling the creation of yield-based products for both consumers and enterprises. It abstracts away the complexity of generating risk-adjusted yields on idle crypto assets into a “yield layer”. This yield layer is underpinned by customisable smart vaults which can subsequently be used as plug & play monetisation tools
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