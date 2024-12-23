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سعر Y2K (Y2K) المباشر لليوم هو USD 0.706879 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.98M . يتم تحديث سعر Y2K مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Y2K الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.34K - تغيير سعر Y2K خلال اليوم هو -28.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.07M

أداء سعر Y2K (Y2K) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Y2K مقابل USD هو $ -0.2754413067379471 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Y2K مقابل USD هو $ +9.8415357426 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Y2K مقابل USD هو $ +3.3547839735 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Y2K مقابل USD هو $ +0.51075673153320877 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.2754413067379471 -28.03% 30 يوم $ +9.8415357426 +1,392.25% 60 يوم $ +3.3547839735 +474.59% 90 يوم $ +0.51075673153320877 +260.43%

تحليل سعر Y2K (Y2K)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Y2K: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.645805$ 0.645805 $ 0.645805 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 6.8$ 6.8 $ 6.8 تغير السعر (1 ساعة) +5.74% تغير السعر (1يوم) -28.03% تغير السعر (7 أيام) -27.92%

معلومات سوق Y2K (Y2K)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: