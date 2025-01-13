سعر Wow (WOW)
سعر Wow (WOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.92K
- تغيير سعر Wow خلال اليوم هو -10.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.51%
|30 يوم
|$ 0
|-65.60%
|60 يوم
|$ 0
|-67.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-10.51%
-29.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wow is the community token of Wow protocol that allows users to create and interact with meme tokens. Wow is built on Base, an Ethereum Layer 2 chain. EVM-compatible smart contracts serve as the backbone of all Wow pools. All pools on Wow are user-generated, and the tokens in Wow pools are not subject to any presale or team allocation. To understand how it works and explore the technical components and processes involved visit wow.xyz.
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