سعر Wolfenstein اليوم

السعر المباشر لمشروع Wolfenstein (WOLF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOLF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOLF.

يحتل Wolfenstein حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,007.74، مع عرض متداول قدره 1.00B WOLF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOLF بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOLF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wolfenstein (WOLF)

القيمة السوقية $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wolfenstein هي $ 10.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOLF يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.01K.