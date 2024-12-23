سعر WePower (WPR)
سعر WePower (WPR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 214.75K. يتم تحديث سعر WPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WePower الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.64
- تغيير سعر WePower خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 608.82M
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خلال اليوم، كان سعر WePower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WePower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WePower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WePower مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-0.58%
|60 يوم
|$ 0
|+196.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WePower: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.12%
+49.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe.
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