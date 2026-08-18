سعر Wave Swap اليوم

السعر المباشر لمشروع Wave Swap (WAVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAVE.

يحتل Wave Swap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,074، مع عرض متداول قدره 999.25M WAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAVE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00397888، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAVE بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-21.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wave Swap (WAVE)

القيمة السوقية $ 24.07K$ 24.07K $ 24.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.07K$ 24.07K $ 24.07K إمداد دورة التداول 999.25M 999.25M 999.25M إجمالي العرض 999,248,864.375185 999,248,864.375185 999,248,864.375185

القيمة السوقية الحالية لـ Wave Swap هي $ 24.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAVE يبلغ 999.25M، مع إجمالي عرض 999248864.375185. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.07K.