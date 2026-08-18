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سعر Wave Swap المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WAVE هي 24,074 USD. تابع تحديثات أسعار WAVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wave Swap المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ WAVE هي 24,074 USD. تابع تحديثات أسعار WAVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WAVE

معلومات سعر WAVE

ما هو WAVE

الموقع الرسمي لـ WAVE

اقتصاد توكن WAVE

توقعات سعر WAVE

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الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Wave Swap

سعر Wave Swap (WAVE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WAVE إلى USD:

$0.00002393
$0.00002393$0.00002393
+0.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wave Swap (WAVE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:52:44 (UTC+8)

سعر Wave Swap اليوم

السعر المباشر لمشروع Wave Swap (WAVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAVE.

يحتل Wave Swap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,074، مع عرض متداول قدره 999.25M WAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAVE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00397888، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAVE بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-21.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wave Swap (WAVE)

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

--
----

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

999.25M
999.25M 999.25M

999,248,864.375185
999,248,864.375185 999,248,864.375185

القيمة السوقية الحالية لـ Wave Swap هي $ 24.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAVE يبلغ 999.25M، مع إجمالي عرض 999248864.375185. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.07K.

سجل سعر Wave Swap بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00397888
$ 0.00397888$ 0.00397888

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

+0.82%

-21.17%

-21.17%

سجل سعر Wave Swap (WAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wave Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wave Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wave Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wave Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.82%
30 يوم$ 0-44.47%
60 يوم$ 0-62.43%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Wave Swap

Wave Swap (WAVE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAVE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWave Swap (WAVE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wave Swap نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wave Swap الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WAVE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wave Swap.

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نبذة عن Wave Swap

ما هو سعر التداول المباشر لـ Wave Swap اليوم؟

يبلغ سعر تداول Wave Swap الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ WAVE؟

سجلت WAVE حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Wave Swap اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Wave Swap تحركًا في السعر بنسبة 0.82%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Wave Swap اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Wave Swap بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wave Swap

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:52:44 (UTC+8)

تحديثات Wave Swap (WAVE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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