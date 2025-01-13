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سعر Wand (WAND) المباشر لليوم هو USD 0.02859587 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.02K . يتم تحديث سعر WAND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wand الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.15K - تغيير سعر Wand خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.09M

أداء سعر Wand (WAND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wand مقابل USD هو $ -0.00017541169662867 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wand مقابل USD هو $ +0.0008973269 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wand مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wand مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00017541169662867 -0.60% 30 يوم $ +0.0008973269 +3.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wand (WAND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02783493$ 0.02783493 $ 0.02783493 24 ساعة مرتفع $ 0.02944784$ 0.02944784 $ 0.02944784 عالية طوال الوقت $ 0.05187$ 0.05187 $ 0.05187 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -1.56%

معلومات سوق Wand (WAND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: