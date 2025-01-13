سعر Wand (WAND)
سعر Wand (WAND) المباشر لليوم هو USD 0.02859587. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.02K. يتم تحديث سعر WAND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wand الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.15K
- تغيير سعر Wand خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.09M
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خلال اليوم، كان سعر Wand مقابل USD هو $ -0.00017541169662867 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wand مقابل USD هو $ +0.0008973269 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wand مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wand مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00017541169662867
|-0.60%
|30 يوم
|$ +0.0008973269
|+3.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-0.60%
-1.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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