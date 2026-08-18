سعر Wake اليوم

السعر المباشر لمشروع Wake (WAKE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAKE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAKE.

يحتل Wake حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,468، مع عرض متداول قدره 100.00B WAKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAKE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAKE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wake (WAKE)

القيمة السوقية $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wake هي $ 22.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAKE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.47K.