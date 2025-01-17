سعر VolatilityX (VOLTX)
سعر VolatilityX (VOLTX) المباشر لليوم هو USD 0.00774551. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.20M. يتم تحديث سعر VOLTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VolatilityX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.46K
- تغيير سعر VolatilityX خلال اليوم هو -15.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M
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خلال اليوم، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ -0.001474194053590016 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001474194053590016
|-15.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VolatilityX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-15.98%
-20.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance
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