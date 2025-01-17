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سعر VolatilityX (VOLTX) المباشر لليوم هو USD 0.00774551 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.20M . يتم تحديث سعر VOLTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VolatilityX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.46K - تغيير سعر VolatilityX خلال اليوم هو -15.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M

أداء سعر VolatilityX (VOLTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ -0.001474194053590016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VolatilityX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001474194053590016 -15.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VolatilityX (VOLTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VolatilityX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00728034$ 0.00728034 $ 0.00728034 24 ساعة مرتفع $ 0.00974169$ 0.00974169 $ 0.00974169 عالية طوال الوقت $ 0.01966936$ 0.01966936 $ 0.01966936 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -15.98% تغير السعر (7 أيام) -20.01%

معلومات سوق VolatilityX (VOLTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: