سعر Vcash (XVC)
سعر Vcash (XVC) المباشر لليوم هو USD 0.079255. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vcash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66
- تغيير سعر Vcash خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vcash مقابل USD هو $ +0.00043994 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vcash مقابل USD هو $ -0.0055163778 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vcash مقابل USD هو $ -0.0147562744 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vcash مقابل USD هو $ +0.00022702318674305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00043994
|+0.56%
|30 يوم
|$ -0.0055163778
|-6.96%
|60 يوم
|$ -0.0147562744
|-18.61%
|90 يوم
|$ +0.00022702318674305
|+0.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vcash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.56%
-1.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vcash is a cryptocurrency that uses a multitier architecture that enables the coin to scale better in a secure way. The lead developer goes under the name of John Connor. There is no pre-mine, pre-sale, IPO or ICO for Vcash. Vcash was previously known as Vanillacoin.
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