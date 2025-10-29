معلومات سعر US Nerite Dollar (USND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.984679 24 ساعة مرتفع $ 1.14 عالية طوال الوقت $ 1.61 أدنى سعر $ 0.938246 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) -0.14%

سعر US Nerite Dollar (USND) في الوقت الحقيقي هو $0.989784. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USND بين أدنى سعر $ 0.984679 وأعلى سعر $ 1.14، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSND على الإطلاق هو $ 1.61، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.938246.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USND -0.23% على مدار الساعة الماضية، -0.66% على مدار 24 ساعة، و -0.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق US Nerite Dollar (USND)

القيمة السوقية $ 2.38M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.38M إمداد دورة التداول 2.40M إجمالي العرض 2,402,166.566766727

القيمة السوقية الحالية لـ US Nerite Dollar هي $ 2.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USND يبلغ 2.40M، مع إجمالي عرض 2402166.566766727. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.38M.