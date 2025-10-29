سعر US Nerite Dollar المباشر اليوم هو 0.989784 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USND إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USND بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر US Nerite Dollar المباشر اليوم هو 0.989784 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USND إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USND بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن USND

معلومات سعر USND

الموقع الرسمي لـ USND

اقتصاد توكن USND

توقعات سعر USND

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار US Nerite Dollar

سعر US Nerite Dollar (USND)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 USND إلى USD:

$0.989784
$0.989784$0.989784
-0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار US Nerite Dollar (USND) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:03 (UTC+8)

معلومات سعر US Nerite Dollar (USND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.984679
$ 0.984679$ 0.984679
24 ساعة منخفض
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 ساعة مرتفع

$ 0.984679
$ 0.984679$ 0.984679

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.938246
$ 0.938246$ 0.938246

-0.23%

-0.66%

-0.14%

-0.14%

سعر US Nerite Dollar (USND) في الوقت الحقيقي هو $0.989784. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USND بين أدنى سعر $ 0.984679 وأعلى سعر $ 1.14، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSND على الإطلاق هو $ 1.61، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.938246.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USND -0.23% على مدار الساعة الماضية، -0.66% على مدار 24 ساعة، و -0.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق US Nerite Dollar (USND)

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

--
----

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

2.40M
2.40M 2.40M

2,402,166.566766727
2,402,166.566766727 2,402,166.566766727

القيمة السوقية الحالية لـ US Nerite Dollar هي $ 2.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USND يبلغ 2.40M، مع إجمالي عرض 2402166.566766727. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.38M.

سجل سعر US Nerite Dollar (USND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر US Nerite Dollar مقابل USD هو $ -0.0066452317544692 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر US Nerite Dollar مقابل USD هو $ -0.0122478841 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر US Nerite Dollar مقابل USD هو $ -0.0009895860 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر US Nerite Dollar مقابل USD هو $ -0.0134596294544034 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0066452317544692-0.66%
30 يوم$ -0.0122478841-1.23%
60 يوم$ -0.0009895860-0.09%
90 يوم$ -0.0134596294544034-1.34%

ما هو US Nerite Dollar ( USND )

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر US Nerite Dollar (USND)

الموقع الرسمي

توقعات سعر US Nerite Dollar (USD)

كم ستكون قيمة US Nerite Dollar (USND) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك US Nerite Dollar (USND) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة US Nerite Dollar.

تحقق الآن من توقعات سعر US Nerite Dollar!

عملة USND إلى العملات المحلية

توكنوميكس US Nerite Dollar (USND)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس US Nerite Dollar (USND) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USND والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول US Nerite Dollar (USND)

كم يساوي US Nerite Dollar (USND) اليوم؟
سعر USND المباشر في USD هو USD 0.989784، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USND إلى USD الحالي؟
سعر USND إلى USD الحالي هو $ 0.989784. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ US Nerite Dollar ؟
القيمة السوقية لعملة USND هي $ 2.38M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USND؟
العرض المتداول لتوكن USND هو 2.40M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USND؟
حقق USND سعرًا قياسيًا قدره 1.61 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USND؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.938246 USND.
ما هو حجم تداول USND؟
حجم تداول USND المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع USND هذا العام؟
قد يرتفع USND هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USND لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:33:03 (UTC+8)

تحديثات US Nerite Dollar (USND) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,821.43
$112,821.43$112,821.43

-1.58%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,990.01
$3,990.01$3,990.01

-2.60%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04053
$0.04053$0.04053

-12.72%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.97
$193.97$193.97

-2.47%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1773
$3.1773$3.1773

-17.63%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,990.01
$3,990.01$3,990.01

-2.60%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,821.43
$112,821.43$112,821.43

-1.58%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.97
$193.97$193.97

-2.47%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6271
$2.6271$2.6271

-0.33%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19294
$0.19294$0.19294

-3.41%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06982
$0.06982$0.06982

+3,391.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004550
$0.00004550$0.00004550

+600.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000063
$0.000000000000000000000063$0.000000000000000000000063

+472.72%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000319
$0.0000000319$0.0000000319

+270.93%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.139
$2.139$2.139

+185.20%