سعر Until اليوم

السعر المباشر لمشروع Until (UNTIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNTIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNTIL.

يحتل Until حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,558.77، مع عرض متداول قدره 297.10M UNTIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNTIL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02046763، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNTIL بمقدار -0.28% خلال الساعة الماضية و-0.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Until (UNTIL)

القيمة السوقية $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.79K$ 38.79K $ 38.79K إمداد دورة التداول 297.10M 297.10M 297.10M إجمالي العرض 997,096,663.025012 997,096,663.025012 997,096,663.025012

القيمة السوقية الحالية لـ Until هي $ 11.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNTIL يبلغ 297.10M، مع إجمالي عرض 997096663.025012. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.79K.