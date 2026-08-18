سعر UAP اليوم

السعر المباشر لمشروع UAP (UAP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UAP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UAP.

يحتل UAP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,599.28، مع عرض متداول قدره 979.84M UAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UAP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00137399، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UAP بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-10.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق UAP (UAP)

القيمة السوقية $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K إمداد دورة التداول 979.84M 979.84M 979.84M إجمالي العرض 994,804,989.779736 994,804,989.779736 994,804,989.779736

القيمة السوقية الحالية لـ UAP هي $ 10.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UAP يبلغ 979.84M، مع إجمالي عرض 994804989.779736. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.60K.