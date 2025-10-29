سعر Treehouse AVAX المباشر اليوم هو 23.68 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAVAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAVAX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Treehouse AVAX المباشر اليوم هو 23.68 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAVAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAVAX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Treehouse AVAX

سعر Treehouse AVAX (TAVAX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TAVAX إلى USD:

$23.68
-4.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Treehouse AVAX (TAVAX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:32:05 (UTC+8)

معلومات سعر Treehouse AVAX (TAVAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 23.64
24 ساعة منخفض
$ 25.23
24 ساعة مرتفع

$ 23.64
$ 25.23
$ 43.51
$ 12.16
-0.29%

-4.07%

-3.43%

-3.43%

سعر Treehouse AVAX (TAVAX) في الوقت الحقيقي هو $23.68. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAVAX بين أدنى سعر $ 23.64 وأعلى سعر $ 25.23، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAVAX على الإطلاق هو $ 43.51، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 12.16.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAVAX -0.29% على مدار الساعة الماضية، -4.07% على مدار 24 ساعة، و -3.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Treehouse AVAX (TAVAX)

$ 1.06M
--
$ 1.06M
44.72K
44,719.67439386321
القيمة السوقية الحالية لـ Treehouse AVAX هي $ 1.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAVAX يبلغ 44.72K، مع إجمالي عرض 44719.67439386321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.

سجل سعر Treehouse AVAX (TAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Treehouse AVAX مقابل USD هو $ -1.00622972213701 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Treehouse AVAX مقابل USD هو $ -8.2083428480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Treehouse AVAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Treehouse AVAX مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.00622972213701-4.07%
30 يوم$ -8.2083428480-34.66%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Treehouse AVAX ( TAVAX )

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Treehouse AVAX (TAVAX)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Treehouse AVAX (USD)

كم ستكون قيمة Treehouse AVAX (TAVAX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Treehouse AVAX (TAVAX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Treehouse AVAX.

تحقق الآن من توقعات سعر Treehouse AVAX!

عملة TAVAX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Treehouse AVAX (TAVAX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Treehouse AVAX (TAVAX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TAVAX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Treehouse AVAX (TAVAX)

كم يساوي Treehouse AVAX (TAVAX) اليوم؟
سعر TAVAX المباشر في USD هو USD 23.68، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TAVAX إلى USD الحالي؟
سعر TAVAX إلى USD الحالي هو $ 23.68. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Treehouse AVAX ؟
القيمة السوقية لعملة TAVAX هي $ 1.06M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TAVAX؟
العرض المتداول لتوكن TAVAX هو 44.72K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TAVAX؟
حقق TAVAX سعرًا قياسيًا قدره 43.51 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TAVAX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 12.16 TAVAX.
ما هو حجم تداول TAVAX؟
حجم تداول TAVAX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TAVAX هذا العام؟
قد يرتفع TAVAX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TAVAX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:32:05 (UTC+8)

تحديثات Treehouse AVAX (TAVAX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

