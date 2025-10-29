معلومات سعر Treehouse AVAX (TAVAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 23.64 $ 23.64 $ 23.64 24 ساعة منخفض $ 25.23 $ 25.23 $ 25.23 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 23.64$ 23.64 $ 23.64 24 ساعة مرتفع $ 25.23$ 25.23 $ 25.23 عالية طوال الوقت $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 أدنى سعر $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -4.07% تغير السعر (7 أيام) -3.43% تغير السعر (7 أيام) -3.43%

سعر Treehouse AVAX (TAVAX) في الوقت الحقيقي هو $23.68. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAVAX بين أدنى سعر $ 23.64 وأعلى سعر $ 25.23، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAVAX على الإطلاق هو $ 43.51، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 12.16.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAVAX -0.29% على مدار الساعة الماضية، -4.07% على مدار 24 ساعة، و -3.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Treehouse AVAX (TAVAX)

القيمة السوقية $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M إمداد دورة التداول 44.72K 44.72K 44.72K إجمالي العرض 44,719.67439386321 44,719.67439386321 44,719.67439386321

القيمة السوقية الحالية لـ Treehouse AVAX هي $ 1.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAVAX يبلغ 44.72K، مع إجمالي عرض 44719.67439386321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.06M.