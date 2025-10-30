استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Treehouse AVAX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 23.75 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Treehouse AVAX نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 24.9375 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TAVAX هو $ 26.1843 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TAVAX هو $ 27.4935 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TAVAX في عام 2029 هو $ 28.8682 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TAVAX في عام 2030 هو $ 30.3116 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Treehouse AVAX نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 49.3745.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Treehouse AVAX نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 80.4259.