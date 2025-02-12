سعر TRAX (TRAX)
سعر TRAX (TRAX) المباشر لليوم هو USD 0.00173685. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TRAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.47K
- تغيير سعر TRAX خلال اليوم هو -2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TRAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TRAX.
خلال اليوم، كان سعر TRAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TRAX مقابل USD هو $ -0.0009952435 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TRAX مقابل USD هو $ -0.0012084099 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TRAX مقابل USD هو $ -0.0015524509922989186 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.22%
|30 يوم
|$ -0.0009952435
|-57.30%
|60 يوم
|$ -0.0012084099
|-69.57%
|90 يوم
|$ -0.0015524509922989186
|-47.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TRAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-2.22%
-5.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralised music platform governed by artists and fans.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TRAX إلى AUD
A$0.002744223
|1 TRAX إلى GBP
￡0.00138948
|1 TRAX إلى EUR
€0.001667376
|1 TRAX إلى USD
$0.00173685
|1 TRAX إلى MYR
RM0.007746351
|1 TRAX إلى TRY
₺0.062596074
|1 TRAX إلى JPY
¥0.264800151
|1 TRAX إلى RUB
₽0.1675886565
|1 TRAX إلى INR
₹0.1507064745
|1 TRAX إلى IDR
Rp28.472946264
|1 TRAX إلى PHP
₱0.1010325645
|1 TRAX إلى EGP
￡E.0.087606714
|1 TRAX إلى BRL
R$0.010004256
|1 TRAX إلى CAD
C$0.002466327
|1 TRAX إلى BDT
৳0.210957801
|1 TRAX إلى NGN
₦2.6117881875
|1 TRAX إلى UAH
₴0.0724092765
|1 TRAX إلى VES
Bs0.104211
|1 TRAX إلى PKR
Rs0.4845985185
|1 TRAX إلى KZT
₸0.8789676795
|1 TRAX إلى THB
฿0.059122374
|1 TRAX إلى TWD
NT$0.057003417
|1 TRAX إلى CHF
Fr0.0015805335
|1 TRAX إلى HKD
HK$0.0135300615
|1 TRAX إلى MAD
.د.م0.017437974