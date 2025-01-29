سعر TOTO (TOTO)
سعر TOTO (TOTO) المباشر لليوم هو USD 0.0012596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M. يتم تحديث سعر TOTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.35K
- تغيير سعر TOTO خلال اليوم هو -14.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M
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خلال اليوم، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ -0.000210895487562406 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000210895487562406
|-14.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-14.34%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer.
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