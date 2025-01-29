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سعر TOTO (TOTO) المباشر لليوم هو USD 0.0012596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر TOTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TOTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.35K - تغيير سعر TOTO خلال اليوم هو -14.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.00M

أداء سعر TOTO (TOTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ -0.000210895487562406 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TOTO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000210895487562406 -14.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TOTO (TOTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TOTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124286$ 0.00124286 $ 0.00124286 24 ساعة مرتفع $ 0.00149973$ 0.00149973 $ 0.00149973 عالية طوال الوقت $ 0.00151501$ 0.00151501 $ 0.00151501 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -14.34% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق TOTO (TOTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: