توكنوميكس TOTO (TOTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TOTO (TOTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TOTO (TOTO) TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer. الموقع الرسمي: https://www.terrytoto.com/ اشتر TOTO الآن!

توكنوميكس TOTO (TOTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TOTO (TOTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M إجمالي العرض: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M العرض المتداول: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00299686 $ 0.00299686 $ 0.00299686 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00102436 $ 0.00102436 $ 0.00102436 معرفة المزيد عن سعر TOTO (TOTO)

توكنوميكس TOTO (TOTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TOTO (TOTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOTO، استكشف السعر المباشر لتوكن TOTO!

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