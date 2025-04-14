سعر TosDis (DIS)
سعر TosDis (DIS) المباشر لليوم هو USD 0.689972. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.74K. يتم تحديث سعر DIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TosDis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TosDis خلال اليوم هو +3.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 75.00K
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خلال اليوم، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ +0.02448967 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ -0.1160645369 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ -0.2636036646 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ -0.6067040122331966 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02448967
|+3.68%
|30 يوم
|$ -0.1160645369
|-16.82%
|60 يوم
|$ -0.2636036646
|-38.20%
|90 يوم
|$ -0.6067040122331966
|-46.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TosDis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+3.68%
-14.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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