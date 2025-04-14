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سعر TosDis (DIS) المباشر لليوم هو USD 0.689972 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.74K . يتم تحديث سعر DIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TosDis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TosDis خلال اليوم هو +3.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 75.00K

أداء سعر TosDis (DIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ +0.02448967 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ -0.1160645369 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ -0.2636036646 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TosDis مقابل USD هو $ -0.6067040122331966 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02448967 +3.68% 30 يوم $ -0.1160645369 -16.82% 60 يوم $ -0.2636036646 -38.20% 90 يوم $ -0.6067040122331966 -46.78%

تحليل سعر TosDis (DIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TosDis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.653432$ 0.653432 $ 0.653432 24 ساعة مرتفع $ 0.72895$ 0.72895 $ 0.72895 عالية طوال الوقت $ 253.52$ 253.52 $ 253.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +3.68% تغير السعر (7 أيام) -14.04%

معلومات سوق TosDis (DIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: