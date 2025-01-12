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سعر this will cook (WOMEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.06K . يتم تحديث سعر WOMEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق this will cook الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 474.80 - تغيير سعر this will cook خلال اليوم هو +3.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.66M

أداء سعر this will cook (WOMEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.74% 30 يوم $ 0 -50.35% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر this will cook (WOMEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر this will cook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +3.74% تغير السعر (7 أيام) -21.98%

معلومات سوق this will cook (WOMEN)

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