سعر this will cook (WOMEN)
سعر this will cook (WOMEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.06K. يتم تحديث سعر WOMEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق this will cook الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 474.80
- تغيير سعر this will cook خلال اليوم هو +3.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.66M
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خلال اليوم، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر this will cook مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.74%
|30 يوم
|$ 0
|-50.35%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر this will cook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+3.74%
-21.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.
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