سعر THINK Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع THINK Protocol (THINK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THINK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل THINK.

يحتل THINK Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 985,493، مع عرض متداول قدره 732.65M THINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THINK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.070137، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك THINK بمقدار -0.43% خلال الساعة الماضية و-0.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.26.

معلومات سوق THINK Protocol (THINK)

القيمة السوقية $ 985.49K$ 985.49K $ 985.49K الحجم (24 ساعة) $ 36.26$ 36.26 $ 36.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 985.49K$ 985.49K $ 985.49K إمداد دورة التداول 732.65M 732.65M 732.65M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ THINK Protocol هي $ 985.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.26. العرض المتداول لـ THINK يبلغ 732.65M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 985.49K.