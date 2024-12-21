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سعر Thief Cat (NAMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.98K . يتم تحديث سعر NAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thief Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K - تغيير سعر Thief Cat خلال اليوم هو -6.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 951.41M

أداء سعر Thief Cat (NAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.86% 30 يوم $ 0 -74.88% 60 يوم $ 0 -74.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Thief Cat (NAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thief Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00346739$ 0.00346739 $ 0.00346739 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -6.86% تغير السعر (7 أيام) -28.90%

معلومات سوق Thief Cat (NAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: