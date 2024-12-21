سعر Thief Cat (NAMI)
سعر Thief Cat (NAMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.98K. يتم تحديث سعر NAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thief Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.60K
- تغيير سعر Thief Cat خلال اليوم هو -6.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 951.41M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NAMI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NAMI.
خلال اليوم، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thief Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.86%
|30 يوم
|$ 0
|-74.88%
|60 يوم
|$ 0
|-74.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thief Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-6.86%
-28.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$NAMI can steal everything but not your SOL!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NAMI إلى AUD
A$--
|1 NAMI إلى GBP
￡--
|1 NAMI إلى EUR
€--
|1 NAMI إلى USD
$--
|1 NAMI إلى MYR
RM--
|1 NAMI إلى TRY
₺--
|1 NAMI إلى JPY
¥--
|1 NAMI إلى RUB
₽--
|1 NAMI إلى INR
₹--
|1 NAMI إلى IDR
Rp--
|1 NAMI إلى PHP
₱--
|1 NAMI إلى EGP
￡E.--
|1 NAMI إلى BRL
R$--
|1 NAMI إلى CAD
C$--
|1 NAMI إلى BDT
৳--
|1 NAMI إلى NGN
₦--
|1 NAMI إلى UAH
₴--
|1 NAMI إلى VES
Bs--
|1 NAMI إلى PKR
Rs--
|1 NAMI إلى KZT
₸--
|1 NAMI إلى THB
฿--
|1 NAMI إلى TWD
NT$--
|1 NAMI إلى CHF
Fr--
|1 NAMI إلى HKD
HK$--
|1 NAMI إلى MAD
.د.م--