سعر Thesis اليوم

السعر المباشر لمشروع Thesis (THESIS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THESIS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل THESIS.

يحتل Thesis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,803، مع عرض متداول قدره 100.00B THESIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THESIS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك THESIS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Thesis (THESIS)

القيمة السوقية $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Thesis هي $ 21.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THESIS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.80K.