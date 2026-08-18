سعر The Hawk اليوم

السعر المباشر لمشروع The Hawk (UNBROKEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNBROKEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNBROKEN.

يحتل The Hawk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,005.15، مع عرض متداول قدره 957.87M UNBROKEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNBROKEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNBROKEN بمقدار -0.71% خلال الساعة الماضية و-35.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Hawk (UNBROKEN)

القيمة السوقية $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K إمداد دورة التداول 957.87M 957.87M 957.87M إجمالي العرض 957,865,903.388758 957,865,903.388758 957,865,903.388758

القيمة السوقية الحالية لـ The Hawk هي $ 11.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNBROKEN يبلغ 957.87M، مع إجمالي عرض 957865903.388758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.01K.