سعر TETU (TETU)
سعر TETU (TETU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 397.23K. يتم تحديث سعر TETU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TETU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 593.99
- تغيير سعر TETU خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 474.74M
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خلال اليوم، كان سعر TETU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TETU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TETU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TETU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-18.52%
|60 يوم
|$ 0
|-25.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TETU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.39%
-17.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tetu is a DeFi application built on Polygon that implements automated yield farming strategies in order to provide investors with a safe and secure method of receiving high yield on their investments.
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