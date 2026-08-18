سعر Testicle اليوم

السعر المباشر لمشروع Testicle (TESTICLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TESTICLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TESTICLE.

يحتل Testicle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 818,706، مع عرض متداول قدره 999.91M TESTICLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TESTICLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02315462، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TESTICLE بمقدار -1.21% خلال الساعة الماضية و-26.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 87.92K.

معلومات سوق Testicle (TESTICLE)

القيمة السوقية $ 818.71K$ 818.71K $ 818.71K الحجم (24 ساعة) $ 87.92K$ 87.92K $ 87.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 818.71K$ 818.71K $ 818.71K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,909,485.877501 999,909,485.877501 999,909,485.877501

القيمة السوقية الحالية لـ Testicle هي $ 818.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 87.92K. العرض المتداول لـ TESTICLE يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999909485.877501. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 818.71K.