سعر Ternio (TERN)
سعر Ternio (TERN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.63K. يتم تحديث سعر TERN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ternio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.78
- تغيير سعر Ternio خلال اليوم هو +3.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 432.89M
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خلال اليوم، كان سعر Ternio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ternio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ternio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ternio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.63%
|30 يوم
|$ 0
|-24.11%
|60 يوم
|$ 0
|+29.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ternio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
+3.63%
+23.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.
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