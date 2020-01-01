توكنوميكس Ternio (TERN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ternio (TERN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ternio (TERN) Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. الموقع الرسمي: https://unbanked.com/ الوثيقة البيضاء: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4 اشتر TERN الآن!

توكنوميكس Ternio (TERN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ternio (TERN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 134.16K $ 134.16K $ 134.16K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 309.90K $ 309.90K $ 309.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008062 $ 0.00008062 $ 0.00008062 السعر الحالي: $ 0.0003099 $ 0.0003099 $ 0.0003099 معرفة المزيد عن سعر Ternio (TERN)

توكنوميكس Ternio (TERN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ternio (TERN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TERN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TERN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TERN، استكشف السعر المباشر لتوكن TERN!

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