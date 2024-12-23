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سعر Talken (TALK) المباشر لليوم هو USD 0.02478957 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.95M . يتم تحديث سعر TALK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Talken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 930.38K - تغيير سعر Talken خلال اليوم هو -26.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 203.14M

أداء سعر Talken (TALK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Talken مقابل USD هو $ -0.00880447075248435 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Talken مقابل USD هو $ -0.0018448150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Talken مقابل USD هو $ -0.0072878906 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Talken مقابل USD هو $ -0.01460671680410452 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00880447075248435 -26.20% 30 يوم $ -0.0018448150 -7.44% 60 يوم $ -0.0072878906 -29.39% 90 يوم $ -0.01460671680410452 -37.07%

تحليل سعر Talken (TALK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Talken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02374628$ 0.02374628 $ 0.02374628 24 ساعة مرتفع $ 0.03647253$ 0.03647253 $ 0.03647253 عالية طوال الوقت $ 3.6$ 3.6 $ 3.6 تغير السعر (1 ساعة) +1.22% تغير السعر (1يوم) -26.20% تغير السعر (7 أيام) +7.20%

معلومات سوق Talken (TALK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: