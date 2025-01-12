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سعر SuperBid (SUPERBID) المباشر لليوم هو USD 0.00850984 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.05K . يتم تحديث سعر SUPERBID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SuperBid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.81 - تغيير سعر SuperBid خلال اليوم هو -30.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.76M

أداء سعر SuperBid (SUPERBID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ -0.003801517646659563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ -0.0031436650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ +0.0014320197 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ +0.001050662104896724 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003801517646659563 -30.87% 30 يوم $ -0.0031436650 -36.94% 60 يوم $ +0.0014320197 +16.83% 90 يوم $ +0.001050662104896724 +14.09%

تحليل سعر SuperBid (SUPERBID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperBid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0081395$ 0.0081395 $ 0.0081395 24 ساعة مرتفع $ 0.01236099$ 0.01236099 $ 0.01236099 عالية طوال الوقت $ 11.83$ 11.83 $ 11.83 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -30.87% تغير السعر (7 أيام) -37.68%

معلومات سوق SuperBid (SUPERBID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: