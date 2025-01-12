سعر SuperBid (SUPERBID)
سعر SuperBid (SUPERBID) المباشر لليوم هو USD 0.00850984. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.05K. يتم تحديث سعر SUPERBID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SuperBid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.81
- تغيير سعر SuperBid خلال اليوم هو -30.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.76M
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خلال اليوم، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ -0.003801517646659563 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ -0.0031436650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ +0.0014320197 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperBid مقابل USD هو $ +0.001050662104896724 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003801517646659563
|-30.87%
|30 يوم
|$ -0.0031436650
|-36.94%
|60 يوم
|$ +0.0014320197
|+16.83%
|90 يوم
|$ +0.001050662104896724
|+14.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperBid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-30.87%
-37.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SuperBid.io is an innovative social-auction app that connects influencers with their fans. With SuperBid, users have the opportunity to participate in thousands of auctions set up by influencers. We plan to integrate the SUPERBID token in our app!
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