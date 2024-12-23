سعر SUMI (SUMI)
سعر SUMI (SUMI) المباشر لليوم هو USD 0.0015437. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53M. يتم تحديث سعر SUMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUMI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.76K
- تغيير سعر SUMI خلال اليوم هو -10.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.85M
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خلال اليوم، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ -0.000175858489845446 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ -0.0012872273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000175858489845446
|-10.22%
|30 يوم
|$ -0.0012872273
|-83.38%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-10.22%
-22.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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