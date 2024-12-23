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سعر SUMI (SUMI) المباشر لليوم هو USD 0.0015437 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53M . يتم تحديث سعر SUMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUMI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.76K - تغيير سعر SUMI خلال اليوم هو -10.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.85M

أداء سعر SUMI (SUMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ -0.000175858489845446 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ -0.0012872273 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUMI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000175858489845446 -10.22% 30 يوم $ -0.0012872273 -83.38% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUMI (SUMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00153597$ 0.00153597 $ 0.00153597 24 ساعة مرتفع $ 0.001726$ 0.001726 $ 0.001726 عالية طوال الوقت $ 0.01433132$ 0.01433132 $ 0.01433132 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) -10.22% تغير السعر (7 أيام) -22.80%

معلومات سوق SUMI (SUMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: