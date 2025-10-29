معلومات سعر Stonks (STNK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 14.73 $ 14.73 $ 14.73 24 ساعة منخفض $ 17.13 $ 17.13 $ 17.13 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 14.73$ 14.73 $ 14.73 24 ساعة مرتفع $ 17.13$ 17.13 $ 17.13 عالية طوال الوقت $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 أدنى سعر $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -6.51% تغير السعر (7 أيام) -26.59% تغير السعر (7 أيام) -26.59%

سعر Stonks (STNK) في الوقت الحقيقي هو $15.79. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STNK بين أدنى سعر $ 14.73 وأعلى سعر $ 17.13، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTNK على الإطلاق هو $ 370.17، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 7.81.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STNK +0.19% على مدار الساعة الماضية، -6.51% على مدار 24 ساعة، و -26.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stonks (STNK)

القيمة السوقية $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M إمداد دورة التداول 581.91K 581.91K 581.91K إجمالي العرض 581,910.37601447 581,910.37601447 581,910.37601447

القيمة السوقية الحالية لـ Stonks هي $ 9.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STNK يبلغ 581.91K، مع إجمالي عرض 581910.37601447. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.19M.