استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Stonks نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 15.72 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Stonks نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 16.506 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر STNK هو $ 17.3313 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر STNK هو $ 18.1978 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STNK في عام 2029 هو $ 19.1077 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STNK في عام 2030 هو $ 20.0631 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Stonks نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 32.6807.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Stonks نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 53.2334.