سعر STATE اليوم

السعر المباشر لمشروع STATE (STATE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STATE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STATE.

يحتل STATE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,203، مع عرض متداول قدره 100.00B STATE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STATE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STATE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق STATE (STATE)

القيمة السوقية $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ STATE هي $ 26.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STATE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.20K.