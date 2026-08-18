سعر StakePoint اليوم

السعر المباشر لمشروع StakePoint (SPT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPT.

يحتل StakePoint حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 210,093، مع عرض متداول قدره 1.33B SPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPT بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و+54.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.00K.

معلومات سوق StakePoint (SPT)

القيمة السوقية $ 210.09K$ 210.09K $ 210.09K الحجم (24 ساعة) $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 210.09K$ 210.09K $ 210.09K إمداد دورة التداول 1.33B 1.33B 1.33B إجمالي العرض 1,325,041,006.791142 1,325,041,006.791142 1,325,041,006.791142

القيمة السوقية الحالية لـ StakePoint هي $ 210.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.00K. العرض المتداول لـ SPT يبلغ 1.33B، مع إجمالي عرض 1325041006.791142. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 210.09K.