سعر SPUD (SPUD)
سعر SPUD (SPUD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 306.26K. يتم تحديث سعر SPUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SPUD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SPUD خلال اليوم هو -9.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 924.78M
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خلال اليوم، كان سعر SPUD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SPUD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SPUD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SPUD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SPUD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
-9.05%
-35.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.
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