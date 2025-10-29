معلومات سعر SpaceX PreStocks (SPACEX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 208.45 $ 208.45 $ 208.45 24 ساعة منخفض $ 220.27 $ 220.27 $ 220.27 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 208.45$ 208.45 $ 208.45 24 ساعة مرتفع $ 220.27$ 220.27 $ 220.27 عالية طوال الوقت $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 أدنى سعر $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -4.37% تغير السعر (7 أيام) +6.87% تغير السعر (7 أيام) +6.87%

سعر SpaceX PreStocks (SPACEX) في الوقت الحقيقي هو $210.63. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPACEX بين أدنى سعر $ 208.45 وأعلى سعر $ 220.27، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPACEX على الإطلاق هو $ 247.47، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 183.18.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPACEX -0.24% على مدار الساعة الماضية، -4.37% على مدار 24 ساعة، و +6.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SpaceX PreStocks (SPACEX)

القيمة السوقية $ 657.13K$ 657.13K $ 657.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 657.13K$ 657.13K $ 657.13K إمداد دورة التداول 3.12K 3.12K 3.12K إجمالي العرض 3,119.847105546 3,119.847105546 3,119.847105546

القيمة السوقية الحالية لـ SpaceX PreStocks هي $ 657.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPACEX يبلغ 3.12K، مع إجمالي عرض 3119.847105546. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 657.13K.