استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع SpaceX PreStocks نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 212.03 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد SpaceX PreStocks نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 222.6315 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SPACEX هو $ 233.7630 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SPACEX هو $ 245.4512 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SPACEX في عام 2029 هو $ 257.7237 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SPACEX في عام 2030 هو $ 270.6099 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SpaceX PreStocks نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 440.7951.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر SpaceX PreStocks نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 718.0088.