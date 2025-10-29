معلومات سعر Soul Graph (GRPH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0010837 $ 0.0010837 $ 0.0010837 24 ساعة منخفض $ 0.00123782 $ 0.00123782 $ 0.00123782 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0010837$ 0.0010837 $ 0.0010837 24 ساعة مرتفع $ 0.00123782$ 0.00123782 $ 0.00123782 عالية طوال الوقت $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 أدنى سعر $ 0.00077195$ 0.00077195 $ 0.00077195 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -5.06% تغير السعر (7 أيام) +3.34% تغير السعر (7 أيام) +3.34%

سعر Soul Graph (GRPH) في الوقت الحقيقي هو $0.00109247. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRPH بين أدنى سعر $ 0.0010837 وأعلى سعر $ 0.00123782، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRPH على الإطلاق هو $ 0.064363، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00077195.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRPH -1.08% على مدار الساعة الماضية، -5.06% على مدار 24 ساعة، و +3.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Soul Graph (GRPH)

القيمة السوقية $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,896,062.059273 999,896,062.059273 999,896,062.059273

القيمة السوقية الحالية لـ Soul Graph هي $ 1.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRPH يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999896062.059273. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.09M.