سعر Soul Graph (GRPH)

السعر المباشر لـ 1 GRPH إلى USD:

$0.00109742
$0.00109742$0.00109742
-4.60%1D
مخطط أسعار Soul Graph (GRPH) المباشر
معلومات سعر Soul Graph (GRPH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-1.08%

-5.06%

+3.34%

+3.34%

سعر Soul Graph (GRPH) في الوقت الحقيقي هو $0.00109247. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRPH بين أدنى سعر $ 0.0010837 وأعلى سعر $ 0.00123782، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRPH على الإطلاق هو $ 0.064363، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00077195.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRPH -1.08% على مدار الساعة الماضية، -5.06% على مدار 24 ساعة، و +3.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Soul Graph (GRPH)

--
----

القيمة السوقية الحالية لـ Soul Graph هي $ 1.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRPH يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999896062.059273. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.09M.

سجل سعر Soul Graph (GRPH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Soul Graph مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Soul Graph مقابل USD هو $ -0.0001333358 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Soul Graph مقابل USD هو $ -0.0006109842 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Soul Graph مقابل USD هو $ -0.0019169407457501137 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.06%
30 يوم$ -0.0001333358-12.20%
60 يوم$ -0.0006109842-55.92%
90 يوم$ -0.0019169407457501137-63.69%

ما هو Soul Graph ( GRPH )

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Soul Graph (GRPH)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Soul Graph (USD)

كم ستكون قيمة Soul Graph (GRPH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Soul Graph (GRPH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Soul Graph.

تحقق الآن من توقعات سعر Soul Graph!

عملة GRPH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Soul Graph (GRPH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Soul Graph (GRPH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GRPH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Soul Graph (GRPH)

كم يساوي Soul Graph (GRPH) اليوم؟
سعر GRPH المباشر في USD هو USD 0.00109247، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GRPH إلى USD الحالي؟
سعر GRPH إلى USD الحالي هو $ 0.00109247. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Soul Graph ؟
القيمة السوقية لعملة GRPH هي $ 1.09M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GRPH؟
العرض المتداول لتوكن GRPH هو 999.90M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GRPH؟
حقق GRPH سعرًا قياسيًا قدره 0.064363 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GRPH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00077195 GRPH.
ما هو حجم تداول GRPH؟
حجم تداول GRPH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GRPH هذا العام؟
قد يرتفع GRPH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GRPH لمزيد من التحليل المتعمق.
