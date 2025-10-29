معلومات سعر sonar (S0X) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -25.64% تغير السعر (7 أيام) -25.64%

سعر sonar (S0X) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول S0X بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـS0X على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير S0X -0.04% على مدار الساعة الماضية، -2.94% على مدار 24 ساعة، و -25.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق sonar (S0X)

القيمة السوقية $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.71K$ 32.71K $ 32.71K إمداد دورة التداول 947.27M 947.27M 947.27M إجمالي العرض 999,943,975.492971 999,943,975.492971 999,943,975.492971

القيمة السوقية الحالية لـ sonar هي $ 30.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ S0X يبلغ 947.27M، مع إجمالي عرض 999943975.492971. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.71K.