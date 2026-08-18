سعر Solrouter اليوم

السعر المباشر لمشروع Solrouter (ROUTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROUTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROUTER.

يحتل Solrouter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,156، مع عرض متداول قدره 662.47M ROUTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROUTER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00601715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROUTER بمقدار -8.18% خلال الساعة الماضية و-27.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.21K.

معلومات سوق Solrouter (ROUTER)

القيمة السوقية $ 125.16K$ 125.16K $ 125.16K الحجم (24 ساعة) $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 188.92K$ 188.92K $ 188.92K إمداد دورة التداول 662.47M 662.47M 662.47M إجمالي العرض 999,969,086.6710587 999,969,086.6710587 999,969,086.6710587

القيمة السوقية الحالية لـ Solrouter هي $ 125.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.21K. العرض المتداول لـ ROUTER يبلغ 662.47M، مع إجمالي عرض 999969086.6710587. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 188.92K.