سعر Solordi اليوم

السعر المباشر لمشروع Solordi (SOLO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLO.

يحتل Solordi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,620، مع عرض متداول قدره 999.14M SOLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.69326، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Solordi (SOLO)

القيمة السوقية $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K إمداد دورة التداول 999.14M 999.14M 999.14M إجمالي العرض 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667

القيمة السوقية الحالية لـ Solordi هي $ 25.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLO يبلغ 999.14M، مع إجمالي عرض 999144878.3505667. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.62K.