معلومات سعر SolNav AI (SOLNAV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -4.03% تغير السعر (7 أيام) +6.34% تغير السعر (7 أيام) +6.34%

سعر SolNav AI (SOLNAV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOLNAV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOLNAV على الإطلاق هو $ 0.00638547، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOLNAV +0.53% على مدار الساعة الماضية، -4.03% على مدار 24 ساعة، و +6.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SolNav AI (SOLNAV)

القيمة السوقية $ 45.87K$ 45.87K $ 45.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.78K$ 68.78K $ 68.78K إمداد دورة التداول 99.94M 99.94M 99.94M إجمالي العرض 149,846,760.762933 149,846,760.762933 149,846,760.762933

القيمة السوقية الحالية لـ SolNav AI هي $ 45.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLNAV يبلغ 99.94M، مع إجمالي عرض 149846760.762933. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.78K.